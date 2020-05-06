Пожилым жителям Подмосковья пообещали маски по льготной цене

Жители Московской области старше 65 лет получат возможность купить медицинские маски по льготной цене. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Как отмечается в сообщении в регионе сейчас проживают 1,1 миллиона человек старше 65 лет.

Руководитель областного Минсоцразвития Ирина Фаевская уточнила, что маски с наценкой не более 10% от себестоимости поступят в аптечную сеть «Мособлмедсервис». Для приобретения льготникам необходимо будет предъявить свои социальные карты. Таким образом можно будет купить не более 30 масок в месяц, передает сайт «Подмосковье Сегодня».

При этом областные власти не пояснили, каким образом пожилые люди могут попасть в аптеку, поскольку этой категории населения вообще запрещено покидать своё жильё. С 12 мая жителей Московской области по указу губернатора Воробьёва обязали носить медицинские маски в общественных местах. Кроме того, рекомендовано надевать перчатки. При этом в аптеках масок практически нет в продаже.

