Пожилым жителям Подмосковья пообещали маски по льготной цене
Жители Московской области старше 65 лет получат возможность купить медицинские маски по льготной цене. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Как отмечается в сообщении в регионе сейчас проживают 1,1 миллиона человек старше 65 лет.
Руководитель областного Минсоцразвития Ирина Фаевская уточнила, что маски с наценкой не более 10% от себестоимости поступят в аптечную сеть «Мособлмедсервис». Для приобретения льготникам необходимо будет предъявить свои социальные карты. Таким образом можно будет купить не более 30 масок в месяц, передает сайт «Подмосковье Сегодня».
При этом областные власти не пояснили, каким образом пожилые люди могут попасть в аптеку, поскольку этой категории населения вообще запрещено покидать своё жильё. С 12 мая жителей Московской области по указу губернатора Воробьёва обязали носить медицинские маски в общественных местах. Кроме того, рекомендовано надевать перчатки. При этом в аптеках масок практически нет в продаже.
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