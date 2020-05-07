Пожилым жителям Подмосковья помогут оформить пропуска на дачу
Жителям Московской области старшего возраста - от 65 лет - помогут оформить электронные пропуска с целью выезда на дачи. Это пообещал глава региона Андрей Воробьев. Он признал, что сидеть в квартире второй месяц сложно.
По словам губернатора, когда человек находится на воздухе, на природе, даже тот, кто чувствует некоторое недомогание , не связанное с коронавирусом, это лучше, чем сидеть в четырёх стенах. Воробьёв заверил, что область предпринимает активные усилия для того, чтобы ослабить режим самоизоляции, однако ключевая задача — не допустить резкого роста по экспоненте числа заражённых.
Губернатор также рассказал, что последние 5 -7 дней рост постепенно снижается, но пока очень медленно, передает сайт «Подмосковье Сегодня». Поэтому, по словам Воробьёва, необходимо и дальше соблюдать все введенные меры и ограничения - каждому думать о безопасности, «что это не шутки».
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