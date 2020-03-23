Пожилые жители Подмосковья получат наборы продуктов и по 3 тыс. рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился собрать медицинские наборы, которые можно будет доставлять на дом пенсионерам в связи с эпидемией коронавируса. Это поручение глава региона отдал во время совещания с заместителями председателя областного правительства.

Воробьёв также напомнил, что за счёт внебюджетного фонда будут также сформированы продуктовые наборы для пожилых людей и льготных категорий школьников, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Губернатор напомнил, что пожилым жителям Московской области старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Всем им окажут материальную поддержку. Они получат выплаты в размере трех тысяч рублей.

Губернатор также заявил, что подмосковные власти должны поддержать малый и средний бизнес, который в текущей ситуации испытывает серьезную нагрузку.

