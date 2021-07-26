Пожилые москвичи после вакцинации могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице почти в два раза увеличится число пунктов выдачи коробки «С заботой о здоровье» для сделавших прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, «коробка здоровья» предназначена для москвичей старше 65 лет, которые прошли вакцинацию в период с 23 июня по 1 октября, а забрать подарок они могут в течение месяца после введения второго компонента препарата - с 26 июля в «Гостином дворе», а с 28 июля ещё в 119 пунктах, которые открыты на базе городских поликлиник.

Ракова отметила, что каждая коробка «С заботой о здоровье» - это благодарность московских властей за ответственное отношение горожан старшего поколения к своему здоровью и здоровью окружающих.

В пресс-службе отметили, что в подарок входят витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое. Чтобы получить «коробку здоровья» нужно будет предъявить паспорт и полис ОМС, а также сертификат с отметками о введении вакцины и сертификат на подарочный набор, которые выдают в пунктах вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице прививку от COVID-19 сделали около одного миллиона граждан пенсионного возраста, сообщает RT.

