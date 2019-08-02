Телеграм: Пожары в Сибири, несанкционированные митинги в Москве и бегство Порошенко
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Топ-1: Горит Сибирь
Самой обсуждаемой темой недели стали пожары в Сибири и меры властей по их тушению.
Канал «Бабр. Дальше некуда» описывает общественную реакцию на катастрофу:
«Розовые очки федеральных и региональных чиновников заставил снять небывалый общественно-медийный хайп, который подняли селебрити и народные массы. Петиция с требованием потушить сибирские пожары набрала почти 800 тысяч (!!!) подписей. Чёрт возьми, сам Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами в Сибири».
«Дядя Саймон» описывает масштаб катастрофы:
«В этом году площадь пожаров уже составляет более 2 млн га, в населенных пунктах люди задыхаются от дыма, а смог добрался до Монголии, США и Канады. Не говоря уже о выбросе в воздух десятков миллионов тонн двуокиси углерода, которая разгоняет глобальное потепление».
Публицист Сергей Колясников в канале «Zergulio» называет причины столь масштабных пожаров:
«Это действительно катастрофа, это огромные потери. Вследствие развивавшегося десятилетиями системного кризиса в отрасли. Кемерово было следствием разрушения МЧС, сейчас видим последствия деградации лесного хозяйства. 2018-й год УЖЕ был рекордным по площади пожаров, 3 млн гектаров на конец августа. В этом году мы увидим новый рекорд. А пока вся страна может только молиться о дожде. А рядовые сотрудники МЧС и простые добровольцы будут с риском для жизни защищать населенные пункты и важные объекты».
Канал «Минправда» публикует карту пожаров в Сибири в 1915 году и комментирует:
«Лес горел на площади около 14 млн гектаров (против нынешних 3 млн гектаров). В Сибири леса горели, горят, и будут гореть. Главное — не подпускать огонь к населенным пунктам».
«Мейстер» отреагировал на предложение премьера Медведева создать единый центр по тушению пожаров:
«Нужен ли единый для всех центр борьбы с лесными пожарами или лучше иметь хорошо оснащенные службы на местах - вопрос довольно спорный. Однако у единого лесопожарного центра есть несомненное бюрократическое преимущество: в случае повторения беды правительству не нужно будет искать ответ на вопрос "А кто у нас за это отвечает?". Видимо, именно этот аспект и оказался решающим».
«Кремлевский мамковед» объясняет, что значит предложение помощи в тушении пожаров от иностранных стран:
«Интересным представляется звонок Трампа Путину с предложением об оказании помощи по тушению лесных пожаров. Это не предложение о помощи, а скорее политический жест, подвергающий сомнению устойчивую конструкцию самого государства».
Топ-2: Летучий Порох
Экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей и ближайшими родственниками покинул Украину, улетев якобы на отдых. Однако СМИ и соцсети однозначно интерпретируют факт отъезда семьи экс-президента как побег из страны из-за уголовных дел, заведенных против Порошенко. Телеграмеры живо обсуждали этот эксцесс и гадали, куда же направился теперь уже “беглый олигарх”.
«Всевидящее око» пишет:
«Говорят, Порошенко торжественно покинул Украину. Продолжил, значит, добрую традицию предшественников. И в очередной раз наглядно продемонстрировал устройство власти на Украине. Оно таково, что у бывших президентов всегда есть повод свалить из страны. Иногда — прошлые дела, иногда — новые президенты, иногда — все вместе. Но принцип таков».
«Кремлевский безБашенник» утверждает, что Порошенко остановил свой выбор на Турции и ищет поддержки Эрдогана:
«Изначально резидент ЕС Порошенко планировал улететь в Испанию, где у него есть и бизнес, и пул недвижимости (и этот план продолжает оставаться основным - в случае лишения неприкосновенности свежеизбранного депутата Верховной Рады), но в Турции (в Стамбуле) состоялась неформальная встреча с Реджепом Эрдоганом - Порошенко согласовывал её последние три недели до своего вылета».
«Разведчик» уверен, что конечным пунктом бегства Порошенко стал все-таки Лондон, а не Турция и не Дубаи (как говорилось в некоторых СМИ):
«Есть информация о том, что сейчас Пётр Порошенко находится в Великобритании, куда он прилетел чартерным рейсом из Абу-Даби в Хитроу, в Лондоне у Петра Порошенко есть штаб-квартира и загородный дом».
Канал «Орда» весьма скептично оценил перспективы уголовных дел против Порошенко, возбужденных на Украине:
«Возбуждение против него уголовных дел — абсолютная профанация, хоть девять дел возбуди, хоть сто девять. Порошенко со своей партией "Европейская солидарность" попал в Верховную раду 9-го созыва, то есть получил статус нардепа, которые тоже обладают полным иммунитетом к уголовному преследованию».
«Доктор прописал» оценил неоднозначное видение экс-президентом своих перспектив после бегства из Украины:
«"Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента". Петр Порошенко о том, какой он видит свою жизнь. И если про себя — депутата Европарламента он говорил все время, пока был президентом, то первая фраза звучит несколько двусмысленно (учитывая, что он более не президент)».
Топ-3: РПЛ отфутболил МВД
На этой неделе активно обсуждалось не только противостояние полиции и росгвардейцев с протестующими в Москве, но и противостояние полиции с футбольными функционерами, а бойцов ОМОНа с болельщиками под трибунами. Из-за нагрузок в связи с ожидаемыми новыми несанкционированными протестными акциями в столице МВД попросило перенести футбольное дерби «Спартак» - «Динамо» с 3 августа на другую дату, но в итоге переговоров с РПЛ это предложение было отклонено и матч состоится в соответствии с регламентом чемпионата. Кроме того, в Телеграме активно обсуждали появившееся видео с грубыми действиями ОМОНа в отношении болельщиков «Спартака» на выездном матче в Ростове-на-Дону.
Канал «АДЕКВАТ» высказал удивление и возмущение относительно просьбы МВД о переносе футбольного матча в Москве из-за возможных акций протеста:
«На всю глубину до конца сезона матчи в Москве предстоят почти каждую субботу и почти каждое воскресенье, и повышенной сложности из них – каждый второй-третий. 10 августа, например, «Динамо» принимает «Зенит», а эти двое живут как кошка с собакой много лет. В этой логике чемпионат проще всего вообще приостановить, чтобы не мешал готовности принимать скакунов в любой момент. А еще лучше - поотменять все массовые мероприятия».
Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале «aavst55» про итоги переговоров МВД с РПЛ:
«По данным РБК, на переговорах, в которых приняли участие представители МВД, РПЛ и обоих клубов Спартак и Динамо, было решено не переносить матч. По словам источника издания, Премьер-лига и клубы заняли «консолидированную позицию», и у МВД “не было реальных механизмов повлиять на ситуацию”».
Канал «Мутко против» опубликовал видео, из которого четко видно, что ростовский ОМОН после матча “Ростов” - “Спартак” проявляет чрезмерную агрессию по отношению к мирно стоящим болельщикам, ожидающим выпуска из стадиона. Напомним, ранее в пресс-службе Росгвардии объясняли жесткие действия своих сотрудников агрессивными хулиганскими действиями самих болельщиков. Опубликованное видео перевернуло картину событий и вызвало бурные дискуссии.
Комментатор Василий Кононов:
«Случившееся на стадионе яркая иллюстрация неквалифицированных действий тех, кто принимал решения и отдавал приказы. Безответственность и вседозволенность тех, кто дал команду фас могла привести к трагедии. Не было ни единой причины для столь жестких действий. Ни одной. Стадион, принимавший чемпионат мира, оснащён всем необходимым для точечной работы по персоналиям. Вместо этого забег со спины, применение силы, удары, жесткость и жестокость, которые абсолютно не имеют никакого оправдания. Стадион и клуб, как организаторы и принимавшая сторона, не справились со своими прямыми обязанностями и не обеспечили безопасность тем, кто пришёл на трибуны. Идеальная антиреклама футболу».
Блогер Кирилл Шулика в своем канале предсказывает новое противостояние между полицией и болельщиками:
«История ростовская не зря всех возмутила, РПЛ, клубы и даже прокуратуру, куда уже идут жалобы. Когда со стадионов убрали полицию, стали лучше и все привыкли, любые попытки ее вернуть могут вызвать сильную бузу, а фан-секторы это вам не тощие хипстеры».
Канал «Методичка» вспоминает, что избиения фанатов ОМОНом были нормой в российском футболе 20 лет назад:
«В регионах ОМОН ждал приезда московских фанатов, чтобы насладиться выбросом агрессии на них. Это не было обеспечением безопасности. Последние годы доказали, что безопасность обеспечивается отсутствием ОМОНа на трибунах. Это был именно выброс агрессии, развлечение, удовольствие. Как фанаты бьются между собой в лесах, так и ОМОН желал побиться с фанатами, особенно столичным, или скорее их избить, потому что силы в результате оказывались неравны».
Топ-4: Совет Думы
По решению председателя Госдумы Вячеслава Володина Совет Думы изменит формат работы. Теперь каждый месяц в его заседаниях будут принимать участие представители министерств и ведомств, чтобы усовершенствовать диалог между Парламентом и Правительством. Первым гостем будет глава Росстата Павел Малков. Новость о переформатировании Совета Думы вызвала живую реакцию политического сегмента Телеграма.
Советник спикера Госдумы по связям со СМИ Анастасия Кашеварова сообщила в своем телеграм-канале «Akashevarova»:
«Теперь раз в месяц на Совет Думы будут приглашаться представители министерств и ведомств. Но не для отчёта, чтобы Дума дала оценку работе того или иного ведомства, а содержательный диалог, цель которого понять ситуацию и опираясь на полученные данные и материалы выходить на качественное решение проблем наших граждан».
«КАК-ТО ВОТ ТАК» считает, что инициатива председателя Госдумы нужна для увеличения влияния Парламента:
«Володин стремится нарастить влияние Думы в преддверии транзита: Совет Думы меняет формат с приглашением чиновников правительства — стратегически это попытка создать альтернативный центр влияния и принятия решений».
«Темник» больше склонен видеть в переформатировании Совета Думы личные аппаратные интересы Володина:
«Возникает вопрос: зачем? Официальная версия — получать информацию для качественной работы депутатов. Нам же видится иначе. Больше похоже на отчаянное желание укрепить островок собственного могущества среди океана, который это самое могущество постепенно размывает».
«Фанатка СВК и ВВВ» пишет:
«Идея, конечно, хороша. Но переживаю за два момента. Получается, что до этого Госдума не понимала ситуации и принимала решения без данных и материалов или с данными и материалами, но решения получались некачественными? И ещё. А в зале Совета стульев хватит? А то для сотрудников АП их иногда не хватало».
«Медиатехнолог» оценил то, как Володин отнесся к реакции Телеграма на свою инициативу:
«Независимые оценочные суждения телеграм-каналов об инициативе В. Володина по переформатированию Совета Думы очень сильно расстроили спикера».
Топ-5: Интернет комфортнее, чем телевидение
По данным Левада-центра, за десять лет доля россиян, которые получают информацию из телевизора снизилась с 94% до 72%. Также упало и доверие к этому источнику информации, до менее чем 55% (80% 10 лет назад). На втором месте и по доверию, и по популярности интернет и социальные сети, чья доля растет. Исследование Левада-центра вызвало полемику между пользователями, журналистами и медиаменеджерами.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале пытается объяснить снижение роли ТВ. Она считает, что по контенту интернет мало, чем отличается от телевидения, но интернет выигрывает за счет формата:
«Телевидение отличается от интернета, по сути, только одним. Версткой. Телезритель обречен смотреть то, что за него решил программный директор, шеф-редактор, корреспондент. В том порядке и в то время, которое выбрали за телезрителя. Телевидение жестко, неповоротливо, не дает возможности мгновенного выбора. А интернет — дает».
Тина Канделаки также в телеграм-канале вторит коллеге, считая, что жесткая заданность программ в эфире:
«Не более чем неприемлемый для аудитории атавизм. Где, как и когда потреблять контент, сегодня решает сам зритель. Поэтому нет смысла скрещивать Интернет с телевидением. Сеть должна развиваться параллельно, и сюда тоже может приходить государство, конкурируя за влияние на умы».
Канала «Мюсли Вслух» видит опасность в удобстве интернета:
«Соцсети, позволяющие каждому пользователю создать себе индивидуальное информационное меню и свой набор фильтров, заодно помещают пользователей в информационное гетто. Каждый видит и слышит лишь то, что хочет видеть и слышать. А видеть и слышать он хочет лишь то, что не нарушает его комфорта. Наш мир, увы, не создан для комфорта, и к этому тревожному и опасному миру уютно устроившийся пользователь оказывается слеп и глух».
Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале выразил мнение, что формат телевидения не недостаток, а преимущество: «подавляющее большинство наших граждан НЕ ХОТЯТ работать программными директорами. Режим смотрения ТВ пассивный, если не фоновый. Люди отдыхают. Они на работе наактивничались и им вполне хватает простого переключения каналов, для того чтобы выбрать программу для смотрения».
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