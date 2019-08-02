Телеграм: Пожары в Сибири, несанкционированные митинги в Москве и бегство Порошенко

2

Экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей и ближайшими родственниками покинул Украину, улетев якобы на отдых. Однако СМИ и соцсети однозначно интерпретируют факт отъезда семьи экс-президента как побег из страны из-за уголовных дел, заведенных против Порошенко. Телеграмеры живо обсуждали этот эксцесс и гадали, куда же направился теперь уже “беглый олигарх”.

«Всевидящее око» пишет:

«Говорят, Порошенко торжественно покинул Украину. Продолжил, значит, добрую традицию предшественников. И в очередной раз наглядно продемонстрировал устройство власти на Украине. Оно таково, что у бывших президентов всегда есть повод свалить из страны. Иногда — прошлые дела, иногда — новые президенты, иногда — все вместе. Но принцип таков».

«Кремлевский безБашенник» утверждает, что Порошенко остановил свой выбор на Турции и ищет поддержки Эрдогана:

«Изначально резидент ЕС Порошенко планировал улететь в Испанию, где у него есть и бизнес, и пул недвижимости (и этот план продолжает оставаться основным - в случае лишения неприкосновенности свежеизбранного депутата Верховной Рады), но в Турции (в Стамбуле) состоялась неформальная встреча с Реджепом Эрдоганом - Порошенко согласовывал её последние три недели до своего вылета».

«Разведчик» уверен, что конечным пунктом бегства Порошенко стал все-таки Лондон, а не Турция и не Дубаи (как говорилось в некоторых СМИ):

«Есть информация о том, что сейчас Пётр Порошенко находится в Великобритании, куда он прилетел чартерным рейсом из Абу-Даби в Хитроу, в Лондоне у Петра Порошенко есть штаб-квартира и загородный дом».

Канал «Орда» весьма скептично оценил перспективы уголовных дел против Порошенко, возбужденных на Украине:

«Возбуждение против него уголовных дел — абсолютная профанация, хоть девять дел возбуди, хоть сто девять. Порошенко со своей партией "Европейская солидарность" попал в Верховную раду 9-го созыва, то есть получил статус нардепа, которые тоже обладают полным иммунитетом к уголовному преследованию».

«Доктор прописал» оценил неоднозначное видение экс-президентом своих перспектив после бегства из Украины:

«"Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента". Петр Порошенко о том, какой он видит свою жизнь. И если про себя — депутата Европарламента он говорил все время, пока был президентом, то первая фраза звучит несколько двусмысленно (учитывая, что он более не президент)».







