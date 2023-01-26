Пожары, грабежи и люстры: страховщики рассказали о самых резонансных случаях в 2022 году

Самыми крупными страховыми случаями в корпоративном сегменте в 2022 году стали пожары. Об этом сообщил «Ингосстрах». В компании были застрахованы товарно-материальные ценности, оборудование и инвентарь склада OZON, сгоревший в Истре 3 августа. А 9 декабря сгорел строительный гипермаркет OBI в Химках. Имущество гипермаркета было застраховано «от всех рисков». По этим событиям размер причиненного ущерба еще оценивается.

Помимо крупных убытков, в прошлом году компания урегулировала почти 2,5 тысячи случаев с выплатой до 1 тысячи рублей. Минимальное возмещение составило 10 копеек – за поврежденную при перевозке люстру.

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Были обращения и по необычным страховым случаям. Один из них произошел в банке. Ночью в ЧОП поступило оповещение о сработавшей сигнализации. Прибывшая на место через две минуты группа быстрого реагирования следов взлома или кражи не нашла. Утром кассир банка обнаружил дыру в полу под кассовым помещением, отверстие в сейфе, замазанные камеры видеонаблюдения и отсутствие большой суммы денег.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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