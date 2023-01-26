Пожары, грабежи и люстры: страховщики рассказали о самых резонансных случаях в 2022 году
Самыми крупными страховыми случаями в корпоративном сегменте в 2022 году стали пожары. Об этом сообщил «Ингосстрах». В компании были застрахованы товарно-материальные ценности, оборудование и инвентарь склада OZON, сгоревший в Истре 3 августа. А 9 декабря сгорел строительный гипермаркет OBI в Химках. Имущество гипермаркета было застраховано «от всех рисков». По этим событиям размер причиненного ущерба еще оценивается.
Помимо крупных убытков, в прошлом году компания урегулировала почти 2,5 тысячи случаев с выплатой до 1 тысячи рублей. Минимальное возмещение составило 10 копеек – за поврежденную при перевозке люстру.
Были обращения и по необычным страховым случаям. Один из них произошел в банке. Ночью в ЧОП поступило оповещение о сработавшей сигнализации. Прибывшая на место через две минуты группа быстрого реагирования следов взлома или кражи не нашла. Утром кассир банка обнаружил дыру в полу под кассовым помещением, отверстие в сейфе, замазанные камеры видеонаблюдения и отсутствие большой суммы денег.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- «Раскупили за два дня»: Кинотеатры выпустили мерч к «Чебурашке»
- Хуснуллин сообщил о восстановлении третьего пролета на Крымском мосту
- В России испытают систему, исключающую продажу просроченной продукции
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска
- Дмитрия Назарова исключат из новой экранизации «Двенадцати стульев»
- Собака случайно застрелила рыбака в Тюменской области
- Зеленский назвал единственное условие завершения конфликта на Украине
- Пушков: в России отказались от идеи налогообложения глобальных интернет-компаний
- Пригожин пригласил Стрелкова руководить подразделением ЧВК «Вагнер»
- Пожары, грабежи и люстры: страховщики рассказали о самых резонансных случаях в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru