Пожары, грабежи и люстры: страховщики рассказали о самых резонансных случаях в 2022 году

Самыми крупными страховыми случаями в корпоративном сегменте в 2022 году стали пожары. Об этом сообщил «Ингосстрах». В компании были застрахованы товарно-материальные ценности, оборудование и инвентарь склада OZON, сгоревший в Истре 3 августа. А 9 декабря сгорел строительный гипермаркет OBI в Химках. Имущество гипермаркета было застраховано «от всех рисков». По этим событиям размер причиненного ущерба еще оценивается.

Помимо крупных убытков, в прошлом году компания урегулировала почти 2,5 тысячи случаев с выплатой до 1 тысячи рублей. Минимальное возмещение составило 10 копеек – за поврежденную при перевозке люстру.