Пожарные из Люберец подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge

Сотрудники пожарной части № 27 из Люберец решили вписать свои имена в историю. Они первыми в Московской области приняли участие в #TetrisChallenge – интернет-флешмобе, который продолжает набирать обороты – к нему присоединяются всё больше и больше сотрудников экстренных служб из разных стран. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Военные, сотрудники скорой помощи, пожарные, спасатели и полицейские принимают горизонтальное положение рядом со своими рабочими вещами, выкладывая на асфальте прямоугольные фигуры из игры «Тетрис». На фотографиях, которые делают по всему миру, видны люди в профессиональной одежде, полное содержимое их автомобилей, а также сам рабочий транспорт. При съемке сверху люди и предметы напоминают детали тетриса, отсюда флешмоб и получил свое название.

Напомним, первыми такой снимок был сделан полицейскими из Цюриха в начале сентября. Эстафету незамедлительно перехватили спасатели, медики, пожарные и полицейские из Хорватии, Бельгии, Китая, Швейцарии, Нидерландов, Белоруссии и России.