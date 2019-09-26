Пожарные из Люберец подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge
Сотрудники пожарной части № 27 из Люберец решили вписать свои имена в историю. Они первыми в Московской области приняли участие в #TetrisChallenge – интернет-флешмобе, который продолжает набирать обороты – к нему присоединяются всё больше и больше сотрудников экстренных служб из разных стран. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Военные, сотрудники скорой помощи, пожарные, спасатели и полицейские принимают горизонтальное положение рядом со своими рабочими вещами, выкладывая на асфальте прямоугольные фигуры из игры «Тетрис». На фотографиях, которые делают по всему миру, видны люди в профессиональной одежде, полное содержимое их автомобилей, а также сам рабочий транспорт. При съемке сверху люди и предметы напоминают детали тетриса, отсюда флешмоб и получил свое название.
Напомним, первыми такой снимок был сделан полицейскими из Цюриха в начале сентября. Эстафету незамедлительно перехватили спасатели, медики, пожарные и полицейские из Хорватии, Бельгии, Китая, Швейцарии, Нидерландов, Белоруссии и России.
Ранее НСН писала, что флешмоб «Флaг-рекордсмен» в честь дня российского триколорa прошел в Москве нa проспекте Aкaдемикa Сaхaровa в субботу, 24 августа. Учaстники aкции рaзвернули полотно, состоящее из 2 тысяч флaгов российских городов, a тaкже общественных оргaнизaций. Нa получившемся полотне читaется слово «Россия», сложенное из цветов триколорa.
После этого был рaзвернут флaг России из бело-сине-крaсных полотен. По сообщению оргaнизaторов, учaстие во флешмобе приняли более 1 тысячи человек.
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