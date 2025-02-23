Пожар произошел возле ЖК «Ривер парк» на юге Москвы

Пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.



Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве, который произошел рядом с жилым комплексом «Ривер Парк» на Коломенской улице в южной части Москвы. По данным канала, хлопок раздался около 15:57 по московскому времени. После этого начался пожар на расположенном неподалеку предприятии. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в бытовке рабочих.



В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщил, что внутри загоревшейся бытовки находились канистры с топливом.

Накануне четыре человека погибли в результате пожара в селе Ильичевка Омской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

