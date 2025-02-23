Пожар произошел возле ЖК «Ривер парк» на юге Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля и двух бытовок на Коломенской улице на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Москвы.
Пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве, который произошел рядом с жилым комплексом «Ривер Парк» на Коломенской улице в южной части Москвы. По данным канала, хлопок раздался около 15:57 по московскому времени. После этого начался пожар на расположенном неподалеку предприятии. Предположительно, причиной инцидента стал взрыв газового баллона в бытовке рабочих.
В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщил, что внутри загоревшейся бытовки находились канистры с топливом.
Накануне четыре человека погибли в результате пожара в селе Ильичевка Омской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саратовской области у многоэтажки прогремел взрыв
- Пожар произошел возле ЖК «Ривер парк» на юге Москвы
- Президент Польши Дуда прождал Трампа целый час ради встречи, которая длилась 10 минут
- СМИ: Экстренно севший в Пулково самолет летел 5 часов на одном двигателе
- Глюкоза повысила ценник на свои выступления
- ДТП с реанимобилем произошло в Санкт-Петербурге, пострадал один человек
- В Минобороны Украины назвали сделку с США по ресурсам прекрасной возможностью
- Канье Уэст опубликовал постер фильма про жену Бьянку Цензори
- В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
- Самолет, летевший из Москвы на Кубу, вынужденно сел в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru