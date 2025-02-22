Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в Омской области
Четыре человека погибли в результате пожара в селе Ильичевка Омской области. Об этом сообщило МЧС.
Возгорание произошло в частном доме. Соседи, заметив дым, обратились в пожарную охрану.
«В жилье сотрудники МЧС... обнаружили тела детей 2, 4 лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни. Предварительно, матери в момент пожара дома не было», - сообщает ведомство.
Огонь распространился на площади 64 квадратных метра. Возгорание ликвидируют пять специалистов и три единицы техники.
Ранее в Ставропольском крае при пожаре в частном доме пострадали шесть человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru