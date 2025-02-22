Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в Омской области

Четыре человека погибли в результате пожара в селе Ильичевка Омской области. Об этом сообщило МЧС.

Возгорание произошло в частном доме. Соседи, заметив дым, обратились в пожарную охрану.

«В жилье сотрудники МЧС... обнаружили тела детей 2, 4 лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни. Предварительно, матери в момент пожара дома не было», - сообщает ведомство.

Огонь распространился на площади 64 квадратных метра. Возгорание ликвидируют пять специалистов и три единицы техники.

Ранее в Ставропольском крае при пожаре в частном доме пострадали шесть человек.

