Советница главы Башкирии поразилась стоимости медицинских услуг в России

Советница главы Башкирии Ольга Сарапулова поразилась стоимости медицинских услуг в России и заявила, что ей «стыдно жить в такой стране».

На своей странице в Facebook чиновница рассказала, что медицинская помощь понадобилась ее детям. Выяснилось, что стоимость одной составляет 48 тысяч рублей, другой 28 тысяч рублей.

Также советник главы Башкирии намеревалась бесплатно пройти необходимое перед процедурами обследование, в которое входят анализы крови, кардиограмма, а также получение заключения от докторов. Однако выяснилось, что запись на ЭКГ есть лишь на конец марта, для анализов на RW, ВИЧ, коагулограмму нет реактивов.

По словам Сарапуловой, пришлось обращаться к платной медицине.

«Мне очень стыдно жить в такой стране», - заключила Сарапулова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:БашкирияБесплатная Медицина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры