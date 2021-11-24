Появление беспилотных такси в Подмосковье потребует «огромных денег»

Появление беспилотных такси в Подмосковье займет много времени и потребует больших вложений. Об этом сообщила гендиректор Союза безопасности дорожного движения Московской области Светлана Заболоцкая.

Беспилотные такси и автобусы появятся в Москве к 2040 году

Заболоцкая объяснила, что для начала потребуется оцифровать все улицы региона. Она отметила, что оцифровать Подмосковье намного сложнее, чем Москву. «У нас территории разрознены, и бюджет не такой, как в Москве. И протяжённость дорог огромная. Поэтому цифровой дублёр области появится не завтра», – подчеркнула Заболоцкая в беседе с «Радио 1».

По мнению гендиректора Союза безопасности дорожного движения, цифровой дублёр будет полезен региону, вне зависимости от того, появятся беспилотные такси в Подмосковье или нет.

Ранее Мосгордума одобрила эксперимент по использованию беспилотных такси в столице.

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ФОТО: РИА Новости Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТаксиПодмосковье
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