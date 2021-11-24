Появление беспилотных такси в Подмосковье потребует «огромных денег»
Появление беспилотных такси в Подмосковье займет много времени и потребует больших вложений. Об этом сообщила гендиректор Союза безопасности дорожного движения Московской области Светлана Заболоцкая.
Заболоцкая объяснила, что для начала потребуется оцифровать все улицы региона. Она отметила, что оцифровать Подмосковье намного сложнее, чем Москву. «У нас территории разрознены, и бюджет не такой, как в Москве. И протяжённость дорог огромная. Поэтому цифровой дублёр области появится не завтра», – подчеркнула Заболоцкая в беседе с «Радио 1».
По мнению гендиректора Союза безопасности дорожного движения, цифровой дублёр будет полезен региону, вне зависимости от того, появятся беспилотные такси в Подмосковье или нет.
Ранее Мосгордума одобрила эксперимент по использованию беспилотных такси в столице.
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