Появление беспилотных такси в Подмосковье потребует «огромных денег»

Заболоцкая объяснила, что для начала потребуется оцифровать все улицы региона. Она отметила, что оцифровать Подмосковье намного сложнее, чем Москву. «У нас территории разрознены, и бюджет не такой, как в Москве. И протяжённость дорог огромная. Поэтому цифровой дублёр области появится не завтра», – подчеркнула Заболоцкая в беседе с «Радио 1».

По мнению гендиректора Союза безопасности дорожного движения, цифровой дублёр будет полезен региону, вне зависимости от того, появятся беспилотные такси в Подмосковье или нет.

Ранее Мосгордума одобрила эксперимент по использованию беспилотных такси в столице.

