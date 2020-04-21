Появился рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19

Экспертный институт социальных исследований обнародовал рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. За основу был взят ежедневный мониторинг мер по борьбе с инфекцией. В рейтинге отражены практики наиболее активных и эффективных регионов по конкретным направлениям.

В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» специально отмечена Московская область. Среди положительных составляющих упомянуты увеличение числа тестирований на COVID-19 до 7 тысяч в сутки, перепрофилирование медицинских учреждений под пациентов с коронавирусом, открытие дополнительных лабораторий.

Краснодарский край отличился подготовкой резерва средств индивидуальной защиты – дополнительно закуплено 1,8 миллиона масок. Кроме того, в регионе свыше 33 тыс. медработников прошли базовое обучение по коронавирусу.

В Ростовской области в качестве примера для подражания приводится открытие моногоспиталя, где также в ближайшее время предполагается развернуть около 2700 коек для больных.

Отдельно в рейтинге выделен запуск в Кемеровской области производства клапанов для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В Омской области обращает на себя внимание перепрофилирование работы 20 ателье под пошив многоразовых масок.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» среди прочих отмечена Ленинградская область благодаря «тотальной дезинфекции» любых территорий, на которых ранее могли находиться инфицированные.

Институт социальных исследований также акцентирует внимание на положительный пример Нижегородской области, где самоизоляцию стараются обеспечить не кнутом, а пряником. Там запущена системы лояльности за ответственное отношение к такому режиму. Жители областного центра получают бонусные баллы, которые после снятия ограничительных мер можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий.

Отдельно отмечаются яркие меры регионов. Так, в частности, в Астраханской области запущена электронная платформа для получения пропусков на передвижение. В Свердловской области организован акушерский мониторинг.

Среди практик по «Мерам поддержки медицинского персонала» выделены Нижегородская, Кемеровская и Новгородская области. Отмечены также регионы, отличившиеся в положительную сторону в плане поддержки предприятий и их работников.

