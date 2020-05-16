СК РФ установил четырех подозреваемых в публикации нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет Российской Федерации установил личности четверых россиян, которые оказались причастны к размещению нацистских преступников в онлайн рядах «Бессмертного полка». В их отношении возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма).

В ходе следствия выяснилось, что Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска оказались причастны к размещению фотографий нацистов в рядах «Бессмертного полка – онлайн».

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», - сообщает пресс-служба ведомства.

Также установлено, что Круглов в 2017 году уже был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.

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Следственные действия и допросы подозреваемых продолжаются, ведутся обыски по их месту жительства.

Следователям также удалось выявить аналогичные преступления. В похожих эпизодах реабилитации нацизма замечены граждане иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии, сообщают в СК.

Напомним, по данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в подписи злоумышленники указали, что это якобы полковник Алексеев В.М. Также была опубликована анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы изображен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».


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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Следственный КомитетАдольф ГитлерНацизмБессмертный Полк
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