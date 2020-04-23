Появилось видео из реанимации московской клиники с заражёнными COVID-19
Главный врач Городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко продемонстрировал видео из отделения реанимации, куда помещены больные, инфицированные коронавирусом. Запись распространена через Telegram-канал оперативного штаба по ситуации с COVID-19.
На кадрах запечатлены палаты с несколькими койками, на которых лежат пациенты, там же находятся врачи и медицинские сёстры. По словам Вечорко, в последнее время в реанимацию попали немало молодых людей в крайне тяжелом состоянии. Им необходима искусственная вентиляция лёгких.
Главный врач ещё раз призвал не нарушать режим самоизоляции во избежание заражения. В случае появления каких-либо признаков заболевания необходимо оперативно обратиться к врачу.
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