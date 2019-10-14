Появились результаты опроса по месту для храма в Екатеринбурге

Избирательная комиссия Екатеринбурга обнародовала результаты общегородского опроса по выбору места для возведения храма Святой Екатерины. Большинство голосов жителей досталось площадке бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Это место строительства поддержали почти 58% проголосовавших. Район за Макаровским мостом набрал 39,5%.

Как напоминает Ura.ru, опрос был проведен в воскресенье, 13 октября, в нём приняли участие 97500 жителей Екатеринбурга.