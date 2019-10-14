Появились результаты опроса по месту для храма в Екатеринбурге
Избирательная комиссия Екатеринбурга обнародовала результаты общегородского опроса по выбору места для возведения храма Святой Екатерины. Большинство голосов жителей досталось площадке бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Это место строительства поддержали почти 58% проголосовавших. Район за Макаровским мостом набрал 39,5%.
Как напоминает Ura.ru, опрос был проведен в воскресенье, 13 октября, в нём приняли участие 97500 жителей Екатеринбурга.
Таким образом, явка составила 9% от общего числа горожан, которые имели право голоса.
В данном случае, это были люди старше 18 лет с постоянной регистрацией в городе.
Опрос было решено провести после майских спонтанных акций группы горожан, которые выступали против строительства храма в сквере на берегу пруда в центре Екатеринбурга.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Появились результаты опроса по месту для храма в Екатеринбурге
- Или невежа, или лицемерит. Сенатор ответил на слова преемницы Меркель о Крыме
- СМИ: Источники опровергают гибель Евгения Пригожина
- В Пентагоне заявили об американских военных, попавших в ловушку в Сирии
- Путин обсудит с властями Саудовской Аравии Сирию и цены на нефть