Появились результаты опроса по месту для храма в Екатеринбурге

14 октября 201911:32

Избирательная комиссия Екатеринбурга обнародовала результаты общегородского опроса по выбору места для возведения храма Святой Екатерины. Большинство голосов жителей досталось площадке бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Это место строительства поддержали почти 58% проголосовавших. Район за Макаровским мостом набрал 39,5%.

Как напоминает Ura.ru, опрос был проведен в воскресенье, 13 октября, в нём приняли участие 97500 жителей Екатеринбурга.

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Таким образом, явка составила 9% от общего числа горожан, которые имели право голоса.

В данном случае, это были люди старше 18 лет с постоянной регистрацией в городе.

Опрос было решено провести после майских спонтанных акций группы горожан, которые выступали против строительства храма в сквере на берегу пруда в центре Екатеринбурга.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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