Появились предположения по запуску чартеров в Турцию

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией может быть возобновлено в начале августа, полагает глава ANEX Group Нешет Кочкар. При этом, по его словам, делать какие-то окончательные прогнозы пока слишком рано. Его прогноз опубликован на сайт Ассоциации туроператоров России.

Кочкар выразил уверенность, что при восстановлении туризма российские власти сначала попытаются настроить людей на отдых внутри страны.