Появились предположения по запуску чартеров в Турцию
Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией может быть возобновлено в начале августа, полагает глава ANEX Group Нешет Кочкар. При этом, по его словам, делать какие-то окончательные прогнозы пока слишком рано. Его прогноз опубликован на сайт Ассоциации туроператоров России.
Кочкар выразил уверенность, что при восстановлении туризма российские власти сначала попытаются настроить людей на отдых внутри страны.
Именно в связи с этим возобновление зарубежных туров может состояться не ранее сентября. Вместе с тем, по мнению эксперта отрасли, после снятия всех ограничений Турция снова станет направлением «номер один» для российских путешественников.
Как отмечает «Свободная пресса», сезон для российских туристов, по оценке эксперта, будет продленным. Поскольку люди сейчас устали от ситуации с коронавирусом, они приедут в Турцию и зимой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
263 тыс.+10 598 / сут.
Умерли
2 418+113 / сут.
Выздоровели
58 226+4 696 / сут.
- Силовики пресекли протест торговцев в «Фуд-сити». Видео
- В Минобрнауки откликнулись на письмо студентов МГУ о домогательствах
- СК нашёл разместивших фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
- Удалёнка завершается, регионы объединяются, а Телеграм не успокаивается
- Скворцова подтвердила превалирование II группа крови у заболевших COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru