Появились подробности о третьем фигуранте по делу замминистра обороны

Третий фигурант уголовного дела о взятке, по которому проходит бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов — Александр Фомин является одним из учредителей строительной компании «Олимпситистрой». Об этом сообщает RT.

Уточняется, что фирма выполняет работы по всей стране по проектированию и строительству различных объектов с 2006 года, в том числе для нужд Минобороны. В 2020 году компания участвовала в строительстве медицинских центров Минобороны для лечения пациентов.

В 2023 году Фомину был вручен орден Дружбы за строительство в Мариуполе жилья и школы на 1,1 тысячи учеников.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд арестовал Фомина. По версии следствия он находился в доверительных отношениях с экс-замминистра обороны Ивановым и в составе группы оказывал ему услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт и реконструкцию, сообщает НСН.

