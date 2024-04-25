Появились подробности о третьем фигуранте по делу замминистра обороны
Третий фигурант уголовного дела о взятке, по которому проходит бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов — Александр Фомин является одним из учредителей строительной компании «Олимпситистрой». Об этом сообщает RT.
Уточняется, что фирма выполняет работы по всей стране по проектированию и строительству различных объектов с 2006 года, в том числе для нужд Минобороны. В 2020 году компания участвовала в строительстве медицинских центров Минобороны для лечения пациентов.
В 2023 году Фомину был вручен орден Дружбы за строительство в Мариуполе жилья и школы на 1,1 тысячи учеников.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд арестовал Фомина. По версии следствия он находился в доверительных отношениях с экс-замминистра обороны Ивановым и в составе группы оказывал ему услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт и реконструкцию, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru