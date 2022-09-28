Повышенная готовность объявлена в Астраханской области у границы с Казахстаном
Режим повышенной готовности введён в действие в Красноярском районе Астраханской области, который граничит с Казахстаном. В частности, там стало действовать ограничение на движение в селе Красный Яр.
Руководитель района Руслан Бисенов объяснил такое решение необходимостью разгрузить автомобильную дорогу «Астрахань - Красный Яр». Сейчас оперативно разрабатывается схема объезда данного населённого пункта иногородним и зарубежным автомобильным транспортом.
Кроме того, для вышеозначенных категорий ограничен проезд через понтонную переправу и внутри самого Красного Яра. Для обеспечения введённых мер возле села Караозек усилят контроль со стороны правоохранительных органов, ГИБДД и МЧС.
С 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, в Казахстан въехало около 100 тысяч граждан РФ, сообщили в МВД соседней республики. За неделю спрос на съемное жилье в Казахстане подскочил в 32 раза.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом фоне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил забирать автомобили россиян, которые оставлен у пограничных пунктов.
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