Повышенная готовность объявлена в Астраханской области у границы с Казахстаном

Режим повышенной готовности введён в действие в Красноярском районе Астраханской области, который граничит с Казахстаном. В частности, там стало действовать ограничение на движение в селе Красный Яр.

Руководитель района Руслан Бисенов объяснил такое решение необходимостью разгрузить автомобильную дорогу «Астрахань - Красный Яр». Сейчас оперативно разрабатывается схема объезда данного населённого пункта иногородним и зарубежным автомобильным транспортом.

Кроме того, для вышеозначенных категорий ограничен проезд через понтонную переправу и внутри самого Красного Яра. Для обеспечения введённых мер возле села Караозек усилят контроль со стороны правоохранительных органов, ГИБДД и МЧС.

С 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, в Казахстан въехало около 100 тысяч граждан РФ, сообщили в МВД соседней республики. За неделю спрос на съемное жилье в Казахстане подскочил в 32 раза.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом фоне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил забирать автомобили россиян, которые оставлен у пограничных пунктов.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МобилизацияАстраханская ОбластьКазахстан
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