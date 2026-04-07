В Госдуме заявили о подготовке ЕС к конфликту с Россией
Размещение французских истребителей Rafale у границ с Россией свидетельствует о подготовке Евросоюза к возможному военному конфликту. Об этом заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
По его словам, наращивание военного присутствия и приближение инфраструктуры НАТО к российским границам не является неожиданностью. Он отметил, что европейские страны активно развивают оборонную промышленность и увеличивают военные расходы.
Соболев также подчеркнул, что в этих условиях Россия должна как можно быстрее достичь целей специальной военной операции. По его мнению, это необходимо для укрепления безопасности страны.
Депутат добавил, что российским вооруженным силам следует быть готовыми к возможному отражению угроз со стороны НАТО в Европе, передает «Радиоточка НСН».
