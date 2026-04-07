Импичмент главе Пентагона назвали маловероятным

Инициатива демократов объявить импичмент министру обороны США Питу Хегсету вряд ли приведет к его отставке, однако может быть частью политической борьбы на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом aif.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

По его словам, возможные кадровые перестановки в силовом блоке могут быть выгодны президенту Дональду Трампу, если ему потребуется перераспределить ответственность и снизить репутационные риски. Эксперт также не исключил, что перед промежуточными выборами глава государства может изменить состав своей команды.

