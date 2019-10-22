Повторный процесс по делу Серебренникова начнётся 1 ноября

22 октября 201914:21

Повторное рассмотрение дела Кирилла Серебренников и его коллег из «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы начнёт 1 ноября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала адвокат Ирина Поверинова, подчеркнув, что начало заседания запланировано на 10 утра.

Изначально судья вернул дело в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть нарушения. Ведомство оспорило это решение в Мосгорсуде, тот встал на сторону обвинения. Теперь Мещанский суд рассмотрит материалы в новом составе, отмечает RT.

Адвокаты не верят в оправдание Серебренникова

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» похитили более 130 млн рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платфома». По делу проходит несколько человек, в том числе бухгалтер Нина Масляева. Однако она единственная признала вину и заключила сделку со следствием, Как отмечает РИА ФАН, во время заседания женщина рассказала, что «обналичивала» денежные средства и «принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение».

Возврат дела на доследование означает серьёзные ошибки следствия, заметил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. Если после доследования их не смогут исправить, дело фактически развалится и будет принято решение о прекращении преследования фигурантов.

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