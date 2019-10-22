Повторный процесс по делу Серебренникова начнётся 1 ноября

Повторное рассмотрение дела Кирилла Серебренников и его коллег из «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы начнёт 1 ноября. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала адвокат Ирина Поверинова, подчеркнув, что начало заседания запланировано на 10 утра.

Изначально судья вернул дело в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть нарушения. Ведомство оспорило это решение в Мосгорсуде, тот встал на сторону обвинения. Теперь Мещанский суд рассмотрит материалы в новом составе, отмечает RT.