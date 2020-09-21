Повторная вспышка COVID и лекарство для богатых

Число новых заболевших коронавирусом в России после летнего затишья во второй половине сентября день ото дня растет все сильнее. Последний суточный показатель в целом по стране – 6 196 новых случаев. А в Москве он и вовсе достиг максимума за три месяца – 915 случаев, следует из данных оперативного штаба.

При этом общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в стране превысило отметку в 1 миллион 100 тысяч, количество умерших составило почти 19,5 тысяч. В оперативном штабе рост числа новых заболевших объясняют существенным увеличением сделанных тестов.

Успокоительные заявления в связи с повторным ростом заболеваемости коронавирусом прозвучали от главы Роспотребнадзора:

«Ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет (…) Эпидситуация в России стабильная, рост (…) связан с началом респираторного сезона в стране, мы говорили, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры», - сказала Анна Попова.

Необходимости вводить новые ограничения из-за роста заболеваемости, по словам главы ведомства, нет.

Российские аптеки с этого дня начали отпускать по рецептам препарат для лечения коронавирусной инфекции российского производства «Арепливир». Розничная стоимость - 12 320 рублей за 40 таблеток. Для сравнения – минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей, этой суммы не хватит даже на одну упаковку.

Производители утверждают, что снизить стоимость не представляется возможным: слишком велик спрос на подобные лекарства во всем мире. При этом, как отмечают вирусологи, эффективность препарата вовсе не доказана. В частности, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн напомнил, что исследования в Японии не подтвердили эффективность «Фавипиравира», дженериком которого является российский «Арепливир». Зато установлены побочные эффекты: риск пороков развития будущего ребенка в случае приема в период беременности, негативное воздействие на почки и печень.

Дешевой альтернативой «Арепливиру» может стать препарат «Триазавирин», упаковка которого будет стоить около тысячи с небольшим рублей. Эту сумму назвал завкафедрой органической и биомолекулярной химии Уральского федерального университета Владимир Русинов, отметив, что и она слишком высока. Пока, впрочем, исследования «Триазавирина» в больничных условиях не завершены.

В результате на 21 сентября мы имеем повторный и весьма существенный рост заболеваемости COVID-19, вакцину ускоренной регистрации, проходящую третий этап исследований, лекарство от коронавируса для богатых с неясной эффективностью и серьезными побочными эффектами, а также заверения Роспотребнадзора в отсутствии необходимости в новых ограничениях.

Что будем делать? Верить? Тогда с Рождеством Пресвятой Богородицы.

