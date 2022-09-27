Повестки о призыве вручают россиянам на границе с Грузией
Гражданам Российской Федерации, которые стремятся выехать за рубеж, вручают повестки для призыва на границе с Грузией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и кабинета министров Северной Осетии.
Там уточнили, что на пограничном переходе развёрнута оперативная группа по призыву. В неё вошли представители военного комиссариата и органов представительной власти. Все выезжающие проходят проверку на военную обязанность и необходимость призыва в рамках объявленной частичной мобилизации.
По данным североосетинского министерства внутренних дел, в очереди на выезд в Грузию на границе скопилось не менее 5,5 тысяч автомобилей. Сегодня по итогам оперативного совещания с участием руководителей погрануправления и таможни власти республики разрешить гражданам пеший переход через границу.
Днём ранее Федеральная служба безопасности подтвердила выезд бронетранспортёра с российскими военными к пункту пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это сделано на «всякий непредвиденный случай».
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