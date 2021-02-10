«Повел себя как гопота». Милонов об аресте Гнойного

«Сам по себе этот рэпер является наказанием для человечества. Гнойный уже давным-давно стал настоящим гнойным. Я его не воспринимаю как музыканта, он подражатель, который пытается себя прорекламировать. Поскольку он никому не нужен, он пошел на акцию протеста, потому что ему это кажется модным. За мат его и посадили. Он хотел сесть как политический, а сел как матерщинник, который писает в подъезде и потом бегает от полицейских», - отметил он.

Парламентарий считает, что наказание никак не поможет исправиться рэп-исполнителю.

«Наказание ставит целью исправление человека. А Гнойного не исправить. Может быть, он хотя бы в следующий раз матом не будет ругаться на улице. Он просто повел себя как гопота», - заключил собеседник НСН.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

