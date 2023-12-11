Потушивших Вечный огонь подростков и их родителей депортируют из РФ
Семьям школьников, забросавших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, грозит депортация из России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Проверка выявила, что мигранты прибыли на территорию РФ с нарушением законодательства. Полиция начала готовить материалы об их выдворении за пределы страны.
Подростков и их родителей передали в следственные органы.
Инцидент произошел 10 декабря. Трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном селе. Правоохранители установили причастность двух братьев 10 и 14 лет и 12-летнего мальчика. Они прибыли в РФ из страны ближнего зарубежья, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru