Потушивших Вечный огонь подростков и их родителей депортируют из РФ

Проверка выявила, что мигранты прибыли на территорию РФ с нарушением законодательства. Полиция начала готовить материалы об их выдворении за пределы страны.

Подростков и их родителей передали в следственные органы.

Инцидент произошел 10 декабря. Трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном селе. Правоохранители установили причастность двух братьев 10 и 14 лет и 12-летнего мальчика. Они прибыли в РФ из страны ближнего зарубежья, отмечает «Радиоточка НСН».

