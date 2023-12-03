В Саратове завели дело из-за осквернения Вечного огня

В Саратове возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в центре города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

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Сооружение на Театральной площади подростки забросали снегом. Соответствующие кадры появились в Сети, сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий у Вечного огня в Саратове», — говорится в сообщении саратовской прокуратуры.

Дело остается под контролем прокуратуры, отмечает RT.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщила, что установила личности подростков, которые осквернили Мемориал Уральским алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Уголовное ДелоПрокуратураСаратовВечный Огонь

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