Потребители потребовали от застройщиков указывать срок годности жилья

В России хотят определить срок службы жилых домов. Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать новый ГОСТ для строительной отрасли, где будет определён метод оценки сроков службы домов. Стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приёмки домов. Информация о сроке службы должна стать доступной для покупателей квартир, сказано в письме председателя союза Петра Шелища в министерство. Зачем будущим жильцам знать срок службы дома, Шелищ рассказал в эфире «Радио 1».

«Закон о защите прав потребителей» обязывает изготовителей товаров или исполнителей работ, в данном случае строителей, устанавливать срок службы на те товары или результаты работы, которые по истечении определённого времени могут представлять опасность для жизни и здоровья людей или их имущества. Понятно, что многоквартирные жилые дома – это как раз такие объекты, которые со временем могут быть опасными. И немало было случаев, когда эта опасность реализовывалась. Люди погибали, утрачивалось имущество. Эти сроки службы устанавливались. С давних советских лет известно, что довоенные сталинские дома 1930-х годов имели срок службы 125 лет при условии, что в середине этого периода будет проведена реконструкция. Послевоенные сталинки имели срок службы 150 лет также с условием реконструкции. Но потом стали строить панельные «хрущобы», которые были рассчитаны всего на 50 лет без реконструкции. Через полвека их надо было сносить. Кстати, в это десятилетие как раз пришло время», – пояснил собеседник «Радио 1».

Пётр Шелищ считает, что ответственность строителей за срок службы возводимого дома нужно страховать, и Минстрою следует об этом серьёзно задуматься.

«Сейчас проектировщики сами должны определять, на какой срок рассчитан дом. Люди, которые выбирают себе квартиру, имеют много вариантов для выбора – в новых домах, в неновых домах. Они понятия не имеют и чаще всего не задумываются, на сколько этот дом вообще рассчитан. По «Закону о защите прав потребителей», тот, кто построил дом, в течение срока службы несёт ответственность за его существенные недостатки. Существенные – это те, которые не позволяют жить так, как было рассчитано при строительстве. Дом становится опасным или лишается неотъемлемых удобств, без которых это уже не нормальный дом. И это ответственность строителя или его правопреемника. Во времена советской застройки ответственность лежала на государстве. В случае с частными строителями это ответственность самих строителей. Уверен, эту проблему надо будет решать. Надо эту ответственность как-то страховать. Ничто не мешает строителю, построив много домов, самоликвидироваться. А кому предъявлять претензии, если при сроке службы 70 или 100 лет дом на 20 лет раньше дал трещину? Надо срочно расселять людей. Придётся покупать за свой счёт жилье, но у них нет на это средств. Минстрою нужно обратить на это серьёзное внимание», – заключил председатель Союза потребителей.

При приобретении квартиры одни покупатели обращают внимание на возраст дома, других интересуют иные параметры. Об этом заявил в эфире «Радио 1» директор агентства недвижимости Александр Саяпин.

«Разные категории потребителей обращают внимание на разные вещи. Если люди покупают старый панельные дом или хрущёвку, у них очень ограниченные финансовые возможности. Они готовы мириться с тем, что там старые коммуникации не в очень хорошем состоянии. Обычно это делается, когда люди берут ипотеку. Через 7-10 лет они выплачивают ипотеку и покупают что-то более ликвидное, что-то большое. Традиционно в старых домах недвижимость стоит дешевле. Но если старый дом расположен в хорошем престижном районе, скорее всего, он попадёт под реконструкцию или снос. И тут уже включаются другие механизмы», – пояснил риелтор.

Александр Саяпин считает, что, если законодательно обязать застройщиков рассчитывать срок службы дома на 50 лет, это снизит нормы строительства.

«Что касается инициативы Союза потребителей, я посмотрел СНиПы на строительство домов. Если не брать панельные дома, рассчитанные на 50 лет, то все остальные дома, в том числе кирпичные, рассчитаны на 150 лет. Если мы сейчас примем закон о том, что дома будут стоять 50 лет, то ориентироваться нужно будет по этому факту. Это должно ухудшить нормы строительства и облегчить застройщиком жизнь. Делать этого, как я считаю, не нужно», – заключил собеседник «Радио 1».

