Потомок Екатерины Второй получил российское гражданство
Президент Владимир Путин предоставил гражданство РФ потомку императрицы Екатерины II Андрею Калагеорги. Указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять в гражданство ... Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.
Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил, что Калагеорги — прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина — планирует получить гражданство России и поселиться в Крыму, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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