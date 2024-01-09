Путин дал российское гражданство хоккеисту Лайпсику
Игрок петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги СКА Брендэн Лайпсик получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации ... Лайпсик Брендэн Эммет, родившийся 19 мая 1994 г. в Канаде», — говорится в указе.
Лайпсик начал спортивную карьеру в канадском Виннипеге. Форвард играл в клубах Западной, Американской, Национальной хоккейных лиг. В 2020 году Лайпсик присоединился к московскому ЦСКА, спустя год перешел в «Металлург». Петербургский СКА подписал контракт с игроком в июне 2023 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru