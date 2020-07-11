Потомки конструктора Королева позвали Маска в Россию

Родственники советского конструктора Сергея Королева пригласили главу SpaceX Илона Маска в Россию. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам внука Королева Андрея, его родные предложили Маску приехать в Москву и «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно».

По словам Андрея Королева, общение с Маском длилось около 20 минут, было приятным, участники диалога «много смеялись».