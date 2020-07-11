Потомки конструктора Королева позвали Маска в Россию

Родственники советского конструктора Сергея Королева пригласили главу SpaceX Илона Маска в Россию. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам внука Королева Андрея, его родные предложили Маску приехать в Москву и «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно».

По словам Андрея Королева, общение с Маском длилось около 20 минут, было приятным, участники диалога «много смеялись».

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«Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», - рассказал Андрей Королев.

Стало известно, что Маск пригласил потомков советского конструктора побывать на заводах SpaceX и стать участниками одного из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение между странами.

Ранее Маск в своем Twitter поделился впечатлениями о беседе с семьей Королева.

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