Роскосмос ответил Маску на английском языке о Сергее Королеве

Российская госкорпорация Роскосмос ответила на хвалебный пост основателя SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве. Россияне сделали запись в Twitter на английском языке, отмечает Газета.ru.

Маск общался с семьей Королева и назвал советского конструктора «одним из лучших».

«Он был самым лучшим», - уточнили в Роскосмосе.

Напомним, под руководством Сергея Королева состоялся запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:Илон МаскРоскосмос
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