Роскосмос ответил Маску на английском языке о Сергее Королеве
11 июля 202013:54
Российская госкорпорация Роскосмос ответила на хвалебный пост основателя SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве. Россияне сделали запись в Twitter на английском языке, отмечает Газета.ru.
Маск общался с семьей Королева и назвал советского конструктора «одним из лучших».
«Он был самым лучшим», - уточнили в Роскосмосе.
Напомним, под руководством Сергея Королева состоялся запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.
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11 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru