«Потом– на работу»: в Совфеде объяснили сокращение карантина по COVID-19

По его словам, «омикрон» переносится легче, чем другие варианты коронавируса.

«Если течение бессимптомное или симптомов совсем мало – однократный подъём температуры и положительный тест на коронавирус, то семи дней изоляции достаточно. Потом – на работу», — объяснил Круглый в беседе с «Радио 1».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней.

