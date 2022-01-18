«Потом– на работу»: в Совфеде объяснили сокращение карантина по COVID-19
Решение сократить карантин по коронавирусу в России с двух недель до одной связано со спецификой симптомов омикрон-штамма. Об этом рассказал заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
По его словам, «омикрон» переносится легче, чем другие варианты коронавируса.
«Если течение бессимптомное или симптомов совсем мало – однократный подъём температуры и положительный тест на коронавирус, то семи дней изоляции достаточно. Потом – на работу», — объяснил Круглый в беседе с «Радио 1».
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- В подмосковной школе обрушился потолок
- В НИЦ им. Гамалеи заявили о модернизации «Спутника V» для защиты от трех штаммов COVID-19
- «Потом– на работу»: в Совфеде объяснили сокращение карантина по COVID-19
- Иммунолог рассказал о заразности привитых от COVID-19
- Лавров объяснил Германии недопустимость требований в отношении действий ВС России
- В ВОЗ заявили, что от COVID-19 привито более половины населения Земли
- Расстрелявшего сослуживцев в Воронеже солдата будут принудительно лечить
- Гинцбург усомнился в том, что пандемия закончится после «омикрона»
- ВОЗ ждёт от России полный пакет документов по «Спутнику V» к концу января
- Швеция отменила тесты на коронавирус для всех въезжающих в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru