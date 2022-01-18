«Потом– на работу»: в Совфеде объяснили сокращение карантина по COVID-19

Решение сократить карантин по коронавирусу в России с двух недель до одной связано со спецификой симптомов омикрон-штамма. Об этом рассказал заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Билеты в Австралию начали искать в 11 раз чаще после признания «Спутник V»

По его словам, «омикрон» переносится легче, чем другие варианты коронавируса.

«Если течение бессимптомное или симптомов совсем мало – однократный подъём температуры и положительный тест на коронавирус, то семи дней изоляции достаточно. Потом – на работу», — объяснил Круглый в беседе с «Радио 1».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры