Билеты в Австралию начали искать в 11 раз чаще после признания «Спутник V»
Авиабилеты из России в Австралию начали искать почти в 11 раз чаще после признания Управлением терапевтических товаров Австралии российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает агрегатор Авиасейлс.
При этом путешественникам, желающим попасть на основную часть материка, все же придётся проходить карантин, исключение составляют штаты Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, и Виктория.
Кроме того, для въезда по-прежнему нужно будет сдать два ПЦР-теста на коронавирус, при этом один из них по прилёте. Ждать результатов второго теста придётся на карантине.
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