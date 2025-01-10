В Москве на станции БКЛ «Текстильщики» на людей упал потолок
На станции метро «Текстильщики» Большой кольцевой линии Москвы произошел инцидент: облицовочная плита потолка обрушилась из-за крупногабаритного груза пассажира, сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
Багаж, превышавший допустимые размеры, уперся в декоративный элемент на эскалаторе, что привело к его падению.
В московском Дептрансе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники метро оперативно убрали обломки, чтобы возобновить нормальную работу станции.
Ранее на БКЛ московского метро произошел сбой из-за нахождения человека на путях. Это вызвало увеличение интервалов движения поездов против часовой стрелки, передает «Радиоточка НСН».
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