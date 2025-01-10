В Москве на станции БКЛ «Текстильщики» на людей упал потолок

На станции метро «Текстильщики» Большой кольцевой линии Москвы произошел инцидент: облицовочная плита потолка обрушилась из-за крупногабаритного груза пассажира, сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

Багаж, превышавший допустимые размеры, уперся в декоративный элемент на эскалаторе, что привело к его падению.

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В московском Дептрансе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники метро оперативно убрали обломки, чтобы возобновить нормальную работу станции.

Ранее на БКЛ московского метро произошел сбой из-за нахождения человека на путях. Это вызвало увеличение интервалов движения поездов против часовой стрелки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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