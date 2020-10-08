Потерявшие сознание псковские школьники выписаны из больницы
Из больницы выписаны все 13 школьников, которые были госпитализированы в понедельник, 5 октября, после того как почувствовали себя плохо на торжественной линейке в великолукской школе № 7 в Псковской области. Об этом заявили в областном Комитете по здравоохранению.
Ранее была выписана первая группа из восьми детей, напоминает RT.
В администрации Великих Лук, отвечая на вопрос о том, что могло стать причиной ЧП, ранее заявили, что детям, потерявшим сознание, могло стать плохо якобы из-за «стечения обстоятельств» и волнения.
Между тем, директор школы №7 Наталья Демиховская высказала предположение, что школьники могли потерять сознание на торжественной линейке из-за жары. Она считает, что это мог быть тепловой удар, передает “Интерфакс”. Между тем, по данным Росгидромета, 5 октября днем в Великих Луках было всего +18 градусов и облачность.
Напомним, в минувший понедельник 13 школьников разного возраста во время линейки, посвященной присвоению учреждению имени погибшего лейтенанта-пограничника Антона Злобина, начали терять сознание. Все они были госпитализированы в тяжелом либо средней тяжести состоянии, отмечает телеканал «360».
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