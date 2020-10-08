Потерявшие сознание псковские школьники выписаны из больницы

Из больницы выписаны все 13 школьников, которые были госпитализированы в понедельник, 5 октября, после того как почувствовали себя плохо на торжественной линейке в великолукской школе № 7 в Псковской области. Об этом заявили в областном Комитете по здравоохранению.

Ранее была выписана первая группа из восьми детей, напоминает RT.

В администрации Великих Лук, отвечая на вопрос о том, что могло стать причиной ЧП, ранее заявили, что детям, потерявшим сознание, могло стать плохо якобы из-за «стечения обстоятельств» и волнения.