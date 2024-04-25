Потерявшие при паводке единственное жилье курганцы получат сертификаты на новое

Жители Курганской области, лишившиеся из-за паводка единственного жилья, получат сертификаты на новое. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Вадим Шумков.

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По его словам, это решение касается в том числе жилых домов в СНТ и ДНТ, которые использовались для постоянного проживания и также являлись единственным жильём.

«Если жильё разрушено частично - будет выдаваться сертификат на оплату работ по капитальному ремонту... Решения о наличии оснований для выплат и выдачи сертификатов выносят муниципальные оценочные комиссии», - пояснил губернатор.

Ранее Шумков заявил, что размер общего ущерба от паводков в Курганской области может составить до девяти млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт правительства Курганской области
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