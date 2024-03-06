Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве
Парк автомобилей каршеринга в Москве вырастет до 40 тысяч машин до 2030 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что сейчас парк автомобилей каршеринга в столице составляет 33 тысячи машин. Количество автомобилей такси планируется увеличить с 70 тысяч единиц до 80 тысяч машин.
Также планируется упорядочить использования средств индивидуальной мобильности и работы курьеров в целях обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей столицы. По словам Собянина, число поездок с использованием СИМ вырастет с 350 тысяч до 750 тысяч в день, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро.
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