Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве

Градоначальник отметил, что сейчас парк автомобилей каршеринга в столице составляет 33 тысячи машин. Количество автомобилей такси планируется увеличить с 70 тысяч единиц до 80 тысяч машин.



Также планируется упорядочить использования средств индивидуальной мобильности и работы курьеров в целях обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей столицы. По словам Собянина, число поездок с использованием СИМ вырастет с 350 тысяч до 750 тысяч в день, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро.

