Потерпевший требует взыскать с Кокорина и Мамаева 1 млн рублей

Потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук направил в суд иск о взыскании с осужденных ранее футболистов 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Суд назначил беседу по иску на 14 декабря.