Потерпевший требует взыскать с Кокорина и Мамаева 1 млн рублей
Потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук направил в суд иск о взыскании с осужденных ранее футболистов 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Суд назначил беседу по иску на 14 декабря.
Мосгорсуд в начале августа отменил приговор Мамаеву и изменил квалификацию действий футболиста со статьи о хулиганстве на «Побои» (ст. 115 УК РФ). Мамаев получил год исправительных работ, защита футболистов обжалует приговор в кассационно йинстанции.
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