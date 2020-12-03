Потерпевший требует взыскать с Кокорина и Мамаева 1 млн рублей

Потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук направил в суд иск о взыскании с осужденных ранее футболистов 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Суд назначил беседу по иску на 14 декабря.

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в начале августа отменил приговор Мамаеву и изменил квалификацию действий футболиста со статьи о хулиганстве на «Побои» (ст. 115 УК РФ). Мамаев получил год исправительных работ, защита футболистов обжалует приговор в кассационно йинстанции.



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ФОТО: ФОТО РИА Новости
ТЕГИ:КомпенсацияМосгорсудПавел МамаевКокорин
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