Мосгорсуд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Новые сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву назвал Мосгорсуд, отменив предыдущий приговор. Так, Мамаев оправдан по обвинению в хулиганстве. Вместо заключения в колонии его приговорили к 1 году исправительных работ. Таким же образом наказание смягчили брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому. А вот приговор Кокорину оставлен без изменений – полтора года колонии общего режима по обвинению в хулиганстве с применением «предмета в качестве оружия», умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Подзабытая было история имела место в центре Москвы 8 октября 2018 года, когда футболисты и их приятели устроили две драки. Сначала у гостиницы «Пекин» они побили водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а чуть позже в кафе на Большой Никитской улице - директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. В мае следующего года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий были приговорены к лишению свободы в колонии общего режима кто на год и пять месяцев, кто на полтора года. Они были признаны виновными по трем статьям УК: причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои, хулиганство с выражением явного неуважения к обществу и применением оружия или предметов, используемых как оружие. Защита обжаловала приговор, и второй кассационной суд направил приговор на новое апелляционное рассмотрение, указав на существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении.

К моменту вынесения нынешнего вердикта все фигуранты дела давно покинули места лишения свободы: отбыв там по четыре месяца, они были условно-досрочно освобождены. Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность. После освобождения Кокорин подписал контракт с «Зенитом», но команда не смогла заявить его для участия в осенних матчах. Зимой он перешел на правах аренды в «Сочи», где забил семь голов в десяти играх. 2 августа о подписании контракта с футболистом объявил «Спартак». Мамаев после выхода из колонии расторг контракт с «Краснодаром» и последние полгода выступает за «Ростов».

А после оправдания и с вынесением нового приговора Павел Мамаев может даже рассчитывать на реабилитацию. Как, впрочем, и Кирилл Кокорин с Александром Протасовицким, также оправданные по статье о хулиганстве. Им сроки заключения в колонии (уже, напомним, отбытые) заменены на один год исправительных работ с удержанием десяти процентов от зарплаты.

