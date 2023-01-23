Потанин: У России есть «прививка 1917 года» от конфискации активов

Говоря о планах Запада по изъятию активов РФ и предложениях национализировать имущество ушедших зарубежных компаний, предприниматель указал, что конфискация — «скрытая или явная форма воровства», которая разрушает инвестиционный климат, пишет RT. Потанин призвал не повторять подобные ошибки, допущенные другими странами.

«Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», — подчеркнул бизнесмен.

По мнению Потанина, своими действиями Запад провоцирует Россию на ответные меры по изъятию активов, однако Москве стоит воздержаться от подобных решений: «мы потом будем бороться за эту свою собственность», кроме того, это грозит потерей мотивации для предпринимателей.

Также бизнесмен выступил против национализации имущества зарубежных компаний, предложив предоставить возможность инвестиционному сообществу заместить иностранные вложения отечественными. По словам Потанина, национализация идет вразрез с финансово-экономической политикой властей страны, а экономика скорее страдает от излишнего участия государства.

«Не надо конфискаций, не надо национализации. Надо развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран», — заключил предприниматель.

