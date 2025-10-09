Посвященные подвигу народного ополчения мероприятия состоятся в Музее Победы

Гости Музея Победы на Поклонной горе узнают о формировании московского народного ополчения в годы ВОВ. Бесплатные праздничные мероприятия, посвященные Дню Московского народного ополчения, который отмечается 11 октября, пройдут 11 и 12 октября в рамках проекта семейного отдыха «Парк Победы Главный патриотический».

Благодаря интерактивной программе москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу 1940-х годов и познакомиться с жизнью Москвы в то время. О медицине и досуге, распространенных профессиях и начальной военной подготовке посетителям расскажут реконструкторы.

По словам представителей Музея Победы, всего будут работать 80 интерактивных площадок. Гости музея смогут узнать, как работали полевые госпитали, пройти начальную военную подготовку примерить парашют и попробовать себя в роли десантника, а также ознакомиться с содержимым вещмешков бойцов. Кроме того, посетители смогут сразиться в шахматы и городки и проверить свои силы в профессиях кузнеца, сапожника и швеи.

Самые активные участники мероприятий смогут пройти квест «Вперед к Победе!». Полученные во время выполнения заданий штампы можно будет обменять на подарки и призы и попробовать солдатскую кашу.

Программу «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке столичного правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

