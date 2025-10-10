Посвященные подвигу народного ополчения концерты пройдут в Музее Победы 11-12 октября

Бесплатные концерты, посвященные Дню Московского народного ополчения, который отмечается 11 октября, пройдут в Музее Победы 11 и 12 октября в рамках проекта семейного отдыха «Парк Победы Главный патриотический».

Для любителей музыки сразу на нескольких площадках выступят различные творческие коллективы. В частности артисты «Москонцерта» и представители «ДК Коммунарка» дадут концерт на «Фронтовой агитбригаде» 11 октября. В тот же день на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» выступят артисты продюсерского центра Voytenko.pro, а также победители и участники Всероссийского фестиваля «Душа баяна».

Кроме того, возле легендарной полуторки 12 октября выступят амбассадоры и резиденты Всероссийского фестивального движения «Сила искусства», шоу-группа «Нужные люди» и юные артисты музыкального театра «На Поклонке», а также пройдет плац-парад духовых оркестров. Представит свою программу в филиале музея ансамбль песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии России и творческих коллективов Росгвардии. Состоятся выступления и на пересечении Аллеи Памяти и Аллеи Партизан.

Программу «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке столичного правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

