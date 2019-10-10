Посвященное БКЛ метро голосование открыто в «Активном гражданине»

В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование относительно строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщает Москва 24.

Горожанам предстоит ответить на четыре вопроса, в том числе оценить проект строительства БКЛ, высказав свои предложения и замечания.

Кроме того, москвичей попросят рассказать, каким видом транспорта они пользуются чаще всего, доступны варианты ответов: «личный автомобиль/каршеринг», «такси», «наземный общественный транспорт», «метро, включая МЦК, и электрички», «передвигаюсь пешком».

Горожан, в числе прочего, спросят о том, планируют ли они пользоваться или уже пользуются БКЛ. Заключительный вопрос заключается в том, что часто ли москвичи бывают в районах прохождения новой ветки

Большая кольцевая линия является самый масштабный проект в истории метростроения как в России, так и во всем мире. Первые пять станций линии открылись в прошлом году.

«Активный гражданин» представляет собой онлайн-площадку для проведения голосований среди жителей Москвы. Проект был запущен пять лет назад, за это время к нему присоединились 2,6 млн граждан, которые приняли участие в 4 тысячах голосований.

