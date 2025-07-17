Посвященная Дню шахмат программа пройдет в Музее Победы 19-20 мая

Посвященная Международному дню шахмат праздничная программа пройдет в Музее Победы 19 и 20 июля в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический». Посетители музея смогут узнать секреты игры, присоединиться к турниру и сыграть в большие шахматы.

«Шахматы — старинная игра, которая пришла к нам из Персии. Прародители ее — шатрандж и чатуранга — существовали в древности в Арабских странах и Индии. Не теряют свою популярность шахматы и сегодня, ведь они помогают развить навыки планирования и анализа. Приглашаем провести выходные на свежем воздухе за любимой игрой», – сообщили представители музея.

Любители шахмат смогут сразиться друг с другом в тематической локации на «Аллее солдат» с 11:00 19 июля. Кроме классической настольной игры, можно будет сыграть гигантскими фигурами на большом игровом поле.

Также гости Музея Победы смогут познакомиться с шахматной терминологией, задачей и этюдами 20 июля. Так, на площадке «Военная разведка», прочитав шифровку, можно будет узнать об используемых в шахматах основных понятиях, а в «Игротеке» желающие смогут разгадать посвященные шахматам головоломки и ребусы. Кроме того, в 14:00 состоится спортивный турнир на площадке «Шахматы», а азам игры на мастер-классах научат всех желающих сильнейшие игроки сборной РУДН.

Пройдут в Музее Победы и другие спортивные состязания — игра в городки, полоса препятствий, перетягивание каната, пневматический тир. Кроме того, можно будет проверить свои силы на тренировочной площадке нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Сюрприз ждет и любителей музыки — юные российские артисты выступят на площадке «Фронтовая агитбригада», а солистка Московской филармонии Оксана Биленькая даст концерт в колоннаде Музея Победы.

Для посетителей Музея Победы будут работать 80 площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов, также гости смогут принять участие в творческих состязаниях, квестах, мастер-классах и других активностях. Возле метро будет работать фотозона с ретроавтомобилем, а для посетителей музея будут доступны бесплатные автобусные и пешие экскурсии.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

