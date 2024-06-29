В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО
Вопрос о компенсациях для иностранных участников СВО российские власти должны решать системно и на высшем уровне. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Светлану Журову.
Накануне Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО 17 граждан страны.
По мнению Журовой, такие вопросы невозможно решить в индивидуальном порядке.
При этом она подчеркнула, что если подобные выплаты будут введены, то они должны быть предусмотрены для добровольцев из всех стран, представители которых находятся в зоне спецоперации на стороне Москвы. В связи с этим политик подчеркнула, что подобное решение должно приниматься президентом и министром обороны.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что участники СВО из Запорожской и Херсонской областей получат статус ветеранов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru