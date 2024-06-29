В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО

Вопрос о компенсациях для иностранных участников СВО российские власти должны решать системно и на высшем уровне. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Светлану Журову.

Накануне Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО 17 граждан страны.

По мнению Журовой, такие вопросы невозможно решить в индивидуальном порядке.