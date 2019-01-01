Поступить на бюджет в российских вузах станет сложнее

К 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах сократится. Такой прогноз содержится в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, пишут «Известия».

По сравнению с нынешним годом количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17 процентов — с 518,4 тысяч до 432,4 тысяч мест.

При этом ожидается, что количество выпускников будет планомерно увеличиваться и через пять лет вырастет на 15 процентов — с 713 тысяч в 2019 году до почти 823 тысяч в 2024.

Таким образом, к 2024 году шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть, сообщает Ura.ru.

Тем временем, в Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест, отмечает RT.

Ранее стало известно о планах российского правительства сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Предполагается, что экзамены будут переведены в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов. В правительстве полагают, что переход на новые правила решит проблему списывания и уменьшит число критиков ЕГЭ. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенков беседе с НСН поддержал идею российского правительства сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

