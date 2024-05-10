Кабмин выделил Курганской области 4 млрд рублей на восстановление после паводка

Правительство России выделило Курганской области, пострадавшей от паводка, 4 млрд рублей из резервного фонда. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«До 3 млрд рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка... До 1 млрд рублей пойдет на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий», — подчеркнули в правительстве.

Власти приняли необходимые меры по поручению президента Владимира Путина. Распоряжение о предоставлении средств уже подписано.

Ранее в правительстве Курганской области сообщили, что на конец апреля более 5 тысяч жителей региона, пострадавших от паводка, получили выплаты: единовременную материальную помощь (10 тысяч рублей) или компенсацию в связи с частичной или полной утратой имущества (50 и 100 тысяч), напоминает RT.

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ФОТО: vk.com/kurgan_region
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