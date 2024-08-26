Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ сотрудники получат необходимую помощь

Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), получат всю необходимую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы предприятия.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие застрахованы по корпоративным программам добровольного медицинского страхования, а также страхования жизни и здоровья.

Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии

Инцидент на ОНПЗ произошел около 15:00 (12:00 мск), когда на заводе загорелась одна из промышленных установок. В результате возгорания пострадали семь человек. Пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Самарин
ТЕГИ:ПомощьОмскНПЗ

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