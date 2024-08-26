Пострадавшие при возгорании на Омском НПЗ сотрудники получат необходимую помощь

Сотрудники, пострадавшие при возгорании на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), получат всю необходимую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы предприятия.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие застрахованы по корпоративным программам добровольного медицинского страхования, а также страхования жизни и здоровья.