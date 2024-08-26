Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии
При возгорании на Омском НПЗ погиб один сотрудник. Как сообщает пресс-служба предприятия, об этом заявил заместитель генерального директора Омского НПЗ Кирилл Морозов.
По его словам, руководство завода приносит соболезнования семье погибшего и окажет всю необходимую помощь.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко, в свою очередь, указал, что ещё шести пострадавшим была оказана вся необходимая медпомощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru