Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии

При возгорании на Омском НПЗ погиб один сотрудник. Как сообщает пресс-служба предприятия, об этом заявил заместитель генерального директора Омского НПЗ Кирилл Морозов.

На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование

По его словам, руководство завода приносит соболезнования семье погибшего и окажет всю необходимую помощь.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, в свою очередь, указал, что ещё шести пострадавшим была оказана вся необходимая медпомощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарыПогибшиеНПЗОмск

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