Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии

По его словам, руководство завода приносит соболезнования семье погибшего и окажет всю необходимую помощь.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, в свою очередь, указал, что ещё шести пострадавшим была оказана вся необходимая медпомощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

