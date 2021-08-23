Пострадавшие от пожаров в Самарской области получат материальную помощь

Власти Самарской области заявили, что пострадавшим от лесных пожаров жителям региона будет оказана материальная помощь. Об этом сообщает ОТР.

Волонтер погиб при тушении горящей травы под Оренбургом

Сумма помощи не называется. В настоящее время тушение пожаров продолжается. Сложность создает жаркая погода, которая стоит в регионе.

К тушению возгораний привлечены 3 пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьЛесные Пожары
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