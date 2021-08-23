Пострадавшие от пожаров в Самарской области получат материальную помощь
23 августа 202121:42
Власти Самарской области заявили, что пострадавшим от лесных пожаров жителям региона будет оказана материальная помощь. Об этом сообщает ОТР.
Сумма помощи не называется. В настоящее время тушение пожаров продолжается. Сложность создает жаркая погода, которая стоит в регионе.
К тушению возгораний привлечены 3 пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России.
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23 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru